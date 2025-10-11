شبکه بهداشت و درمان سوادکوه از شناسایی و صید پشه آئدس ناقل بیماری‌های ویروسی در منطقه کارسالار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناسان شبکه بهداشت و درمان سوادکوه در بررسی‌های اخیر خود، نمونه‌ای از پشه آئدس (Aedes) را در منطقه کارسالار این شهرستان شناسایی و صید کردند.

این پشه که ناقل بیماری‌های ویروسی مانند دنگی، چیکونگونیا و زیکا است، در کشور‌های همسایه نیز مشاهده شده و شناسایی آن در منطقه کارسالار سوادکوه نیازمند هوشیاری و همکاری مردم برای پیشگیری از گسترش آن است.

بر اساس اعلام شبکه بهداشت سوادکوه، پشه آئدس دارای ویژگی‌های زیر است:

· جثه کوچک با رنگ سیاه و خطوط سفید روی پا‌ها و بدن

· فعالیت در طول روز، به‌ویژه صبح زود و عصر

· تخم‌گذاری در آب‌های راکد تمیز و کم‌عمق

شبکه بهداشت سوادکوه به مردم توصیه کرد:

· محل زندگی را خشک نگه داشته و هرگونه آب راکد در اطراف منزل را حذف کنند

· بشکه‌ها و مخازن آب را به طور کامل بپوشانند

· آب گلدان و زیرگلدانی‌ها را دست‌کم هفته‌ای دوبار تعویض کنند

· از پشه‌بند، اسپری یا پنکه در محیط خواب استفاده کنند

گفتنی است، حضور پشه آئدس در منطقه به معنای بروز بیماری نیست، اما همکاری و هوشیاری مردم برای پیشگیری از گسترش آن ضروری است.

شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را به خانه‌های بهداشت یا مرکز خدمات سلامت نزدیک محل زندگی خود گزارش دهند.