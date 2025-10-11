پخش زنده
شبکه بهداشت و درمان سوادکوه از شناسایی و صید پشه آئدس ناقل بیماریهای ویروسی در منطقه کارسالار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناسان شبکه بهداشت و درمان سوادکوه در بررسیهای اخیر خود، نمونهای از پشه آئدس (Aedes) را در منطقه کارسالار این شهرستان شناسایی و صید کردند.
این پشه که ناقل بیماریهای ویروسی مانند دنگی، چیکونگونیا و زیکا است، در کشورهای همسایه نیز مشاهده شده و شناسایی آن در منطقه کارسالار سوادکوه نیازمند هوشیاری و همکاری مردم برای پیشگیری از گسترش آن است.
بر اساس اعلام شبکه بهداشت سوادکوه، پشه آئدس دارای ویژگیهای زیر است:
· جثه کوچک با رنگ سیاه و خطوط سفید روی پاها و بدن
· فعالیت در طول روز، بهویژه صبح زود و عصر
· تخمگذاری در آبهای راکد تمیز و کمعمق
شبکه بهداشت سوادکوه به مردم توصیه کرد:
· محل زندگی را خشک نگه داشته و هرگونه آب راکد در اطراف منزل را حذف کنند
· بشکهها و مخازن آب را به طور کامل بپوشانند
· آب گلدان و زیرگلدانیها را دستکم هفتهای دوبار تعویض کنند
· از پشهبند، اسپری یا پنکه در محیط خواب استفاده کنند
گفتنی است، حضور پشه آئدس در منطقه به معنای بروز بیماری نیست، اما همکاری و هوشیاری مردم برای پیشگیری از گسترش آن ضروری است.
شهروندان میتوانند موارد مشکوک را به خانههای بهداشت یا مرکز خدمات سلامت نزدیک محل زندگی خود گزارش دهند.