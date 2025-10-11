به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کمال‌الدین موسوی با اشاره به توپوگرافی، جغرافیا و مشکلات آب‌گرفتگی در منطقه ۷ شهرداری اهواز اظهار کرد: منطقه ۷ شهرداری از نظر توپوگرافی و با توجه به دامنه‌های زاگرس، به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود؛ بخش اول شامل محله‌هایی همچون زیتون کارگری، خیابان‌های ۴۵ متری شهرداری و بخشی از سلطان منش و بخش دوم شامل محله سپیدار است که بیشترین مشکلات آبگرفتگی در آن متمرکز است.

وی با اشاره به مشکل آب‌گرفتگی و روند آن افزود: طی یک تا دو سال اخیر، شاهد روند کاهشی این پدیده بوده‌ایم.

سرپرست شهرداری منطقه ۷ اهواز گفت: شهرداری به صورت مستمر بر اساس وظایف ذاتی خود اقداماتی را انجام می‌دهد؛ لوله‌گذاری به طول ۶۶۰ مترمربع در ایستگاه کوی سپیدار، احداث دیوار حائل به طول ۷۰۰ متر در کوی رمضان، انجام لوله‌گذاری‌های متعدد و لاروبی خطوط فاضلاب و کانال‌ها بعضی از اقدامات انجام شده در این زمینه است.

موسوی ادامه داد: مهم‌ترین اقدام در دست اجرا، طرح جامع جمع‌آوری آب‌های سطحی است که از سال گذشته آغاز شده است و ۲۰ تا ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ادامه داد: در صورت بهره‌برداری از این طرح، بیشتر مشکلات آب‌های سطحی نه تنها در منطقه ۷، بلکه در منطقه ۸ نیز رفع خواهد شد.

سرپرست شهرداری منطقه ۷ اهواز عنوان کرد: نتیجه این اقدامات، کاهش قابل توجه مدت زمان مانداب پس از بارش‌ها بوده است، در گذشته مدت زمان ماندآب به حدود ۳۰ ساعت می‌رسید، اما با اقدامات انجام شده در سال گذشته این زمان به حدود پنج ساعت کاهش پیدا کرد.

موسوی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تکمیل طرح‌ها و در شرایط بارش نرمال، این زمان به کمتر از پنج ساعت به مدت زمان کمتری برسد، البته باید توجه داشت مدت زمان مانداب به طور مستقیم به میزان، شدت و حجم بارش بستگی دارد.

وی تاکید کرد: در صورت بارش‌های سنگین در کوتاه‌مدت، زمان بیشتری برای تخلیه آب مورد نیاز است، اما مجموعه شهرداری تمام تلاش خود را خواهد کرد تا اثرات آن را به حداقل برساند.