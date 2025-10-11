

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال که برای اجرای مرحله دوم طرح والیبال برای همه ایران در سفری دو روزه به نقاط کم برخوردار گرگان و خراسان شمالی رفته بود، بامداد امروز به همراه ستاره‌های والیبال ایران به تهران بازگشت و صبح امروز به مناسبت روز جهانی دختر در تمرین تیم ملی زیر ۱۶ سال دختر کشورمان حاضر شد که خود را برای حضور شایسته در رقابت‌های قهرمانی آسیا در اردن آماده می‌کند.

تقوی در این تمرین با بازیکنان و کادر فنی این تیم دیدار و گفت‌و‌گو کرد و روز دختر را با اهدای شاخه گلی به بازیکنان تبریک گفت. در این دیدار فاطمه شعبان خمسه گزارشی از روند تمرینات این تیم داد و سپس سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال در سخنانی کوتاهی اظهار داشت: این همه تلاش، زحمت و غیرتی که از اسفندماه به خرج دادید و تمرینات را دنبال کردید، امیدواریم در کمتر از ۲۰ روز آینده به نتیجه برسد. هر کاری بخواهی بکنید باید در این ۲۰ روز انجام دهید و تمام ذهنتان، فکر و جسمتان در مسیر موفقیت در این مسابقات باشد.

وی با بیان این‌که مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۱۶ سال دختر آسیا برای فدراسیون بسیار مهم است، تصریح کرد: اصل ماجرا برای فدراسیون تلاش شما است، اما از آنجایی که آینده والیبال زنان ایران را شکل می‌دهید، برایمان خیلی مهم هستید.

رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: همه شما به تیم ملی یک رده سنی بالاتر راه پیدا نمی‌کنید، مطمئن باشید خارج از این اردو، بازیکنانی هستند که تمام تلاش خودشان را می‌کنند تا در اردو حاضر و جایگزین بازیکنان فعلی شوند، منطقی هم هست، چون مهمترین افتخار یک ورزشکار حضور در تیم ملی است.

وی ادامه داد: نهایت آمال یک ورزشکار حضور در تیم ملی است که خیلی هم قشنگ است. اگر این فرصت برای بازیکنان حاضر در اردو فراهم شده تا در کنار بهترین مربیان تمرین کنید، فرصت مهمی بدانید و فکر نکنید به هدف رسیدید. می‌توانید از این امتیاز به بهترین نحو استفاده کنید و اگر نخواهید، یک نفر دیگر از شما سبقت خواهد گرفت. پس در این ۲۰ روز باقی مانده تا شروع مسابقات باید مضاعف تلاش کنید و برایتان در مسابقات پیش رو آرزوی موفقیت دارم.

رئیس فدراسیون والیبال گفت: امروز آمدم که روز جهانی دختر را به دختران ارزشمند والیبال که واقعا باعث افتخار این رشته ورزشی هستید، تبریک بگویم. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستم. خوشحالیم که افتخار خدمتگزاری به شما را داریم و تلاش می‌کنیم که بهترین شرایط فراهم شود. اگر کمی و کاستی هم هست بدانید که تمام تلاش خود را کردیم و بضاعت فدراسیون این میزان است.

تقوی تاکید کرد: این روز در سازمان ملل نامگذاری شده تا دختران قدر خود را بیشتر بدانند و روزی است برای توانمندسازی دختران و شما می‌توانید بهترین نماد موضوع توانمندی باشید. امیدوارم با عزت به مسابقات بروید و با افتخار برگردید.

زهرا جعفری، نیایش علیدادی، آیناز بنی بوگری، ستایش نصر اصفهانی، عسل ولی پور، ترانه جامچی، هستی صفاریان، فاطمه همایون، ملینا غفرانی، سیده غزل حسینی، سما اسکندرلی، دیانا افزونی، نیایش غیبی، سارا افتخاری، تارا شکی، هانیا مقبلی و ماریا محمدی بازیکنان حاضر در اردوی نهایی تیم ملی زیر ۱۶ سال دختر ایران هستند که از این تعداد ۱۲ بازیکن به عنوان ترکیب نهایی به مسابقات قهرمانی آسیا در اردن اعزام می‌شوند.

موهبه نجفی زاده به عنوان سرپرست، فاطمه شعبان خمسه (سرمربی)، بهاره نیازی، فاطمه ایدلخانی و تهمینه درگزنی (مربیان)، مرضیه کریمی (مربی بدنساز)، نگین ناطقی (فیزیوتراپ) و زهرا یلقی (آنالیزور) اعضای کادر فنی در این اردوی آماده سازی هستند.

دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۱۶ سال دختر آسیا از ۱۰ تا ۱۷ آبان به میزبانی شهر امان در اردن برگزار خواهد شد.