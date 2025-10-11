نماینده مجلس:
ایران جان فرصتی برای بالفعل کردن ظرفیتهای خراسان جنوبی
نماینده مردم شهرستانهای فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق آباد در مجلس شورای اسلامی: ایران جان فرصتی برای بالفعل کردن ظرفیتهای خراسان جنوبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، نماینده مردم شهرستانهای فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما با اشاره به اینکه باید از فرصت رویداد ملی ایران جان بیشترین استفاده را کرد گفت: استان ظرفیتهای بسیار بالایی دارد که باید معرفی شود تا بتوان ظرفیتهای بالقوه را بالفعل کرد.
نصیری افزود: خراسان جنوبی بهشت معدنها و دروازه صادرات به شرق است و با به کارگیری نیروی انسانی متخصص میتوان این ظرفیتها را فعال و بسیاری از مشکلات کشور را رفع کرد.