فرمانده انتظامی استان گفت :در شش ماه گذشته تلاش کردیم شاخص های امنیتی را بهبود ببخشیم و امیدواریم با همدلی وهمراهی همه دستگاهها بهتر و بیشتر خدمتگذار مردم خوب کرمان باشیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاونین صدا وسیمای مرکز کرمان با فرمانده انتظامی استان دیدار و گفتگو کردند در این دیدار آقای محمدی مدیرکل صدا وسیمای مرکز کرمان گفت ثبات و امنیت زمینه ساز آسایش مردم و توسعه استان است که نیروی انتظامی در این بخش نقش مهم و سازنده ای ایفا میکند
وی افزود رسانه تلاش میکند نقش خود را در ایجاد امنیت پایدار ایفا کند و پلیس را در رسیدن به اهداف خود یاری نماید
در این نشست سردار موقوفه ای هم با قدردانی از تلاشهای صدا و سیما و همکاری با پلیس گفت صدا وسیما و اصحاب رسانه پل ارتباط بین مردم و پلبس هستند و نقش مهمی در ایجاد امنیت و رفع دغدغه های مردم دارند
سردار موقوفه ای گفت در شش ماه گذشته تلاش کرده ایم شاخص های امنیتی را بهبود ببخشیم و امیدواریم با همدلی وهمراهی همه دستگاهها بهتر و بیشتر خدمتگذار مردم خوب کرمان باشیم