فرمانده انتظامی استان گفت :در شش ماه گذشته تلاش کردیم شاخص های امنیتی را بهبود ببخشیم و امیدواریم با همدلی وهمراهی همه دستگاه‌ها بهتر و بیشتر خدمتگذار مردم خوب کرمان باشیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاونین صدا وسیمای مرکز کرمان با فرمانده انتظامی استان دیدار و گفتگو کردند در این دیدار آقای محمدی مدیرکل صدا وسیمای مرکز کرمان گفت ثبات و امنیت زمینه ساز آسایش مردم و توسعه استان است که نیروی انتظامی در این بخش نقش مهم و سازنده ای ایفا می‌کند

وی افزود رسانه تلاش می‌کند نقش خود را در ایجاد امنیت پایدار ایفا کند و پلیس را در رسیدن به اهداف خود یاری نماید

در این نشست سردار موقوفه ای هم با قدردانی از تلاش‌های صدا و سیما و همکاری با پلیس گفت صدا وسیما و اصحاب رسانه پل ارتباط بین مردم و پلبس هستند و نقش‌ مهمی در ایجاد امنیت و رفع دغدغه های مردم دارند

