رئیس فدراسیون والیبال با بازیکنان و کادر فنی اعزامی ایران به رقابتهای ساحلی قهرمانی کمتر از ۲۱ سال جهان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی کمتر از ۲۱ سال جهان از ۲۳ تا ۲۷ مهرماه به میزبانی مکزیک برگزار میشود و تیم ملی ایران (امیر علی قلعه نوی – حبیب ناصری) به همراه عبدالرئوف بستگانی به عنوان سرمربی و مرتضی احمدی پوربندری به عنوان مربی امروز (شنبه ۱۹ مهر) با رئیس فدراسیون دیدار و گفتوگو کردند.
سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال که برای اجرای مرحله دوم طرح والیبال برای همه ایران در سفری دو روزه به نقاط کم برخوردار گرگان و خراسان شمالی رفته بود و صبح امروز به همراه ستارههای والیبال ایران به تهران بازگشت و به مناسبت روز جهانی دختر در تمرین تیم ملی زیر ۱۶ سال دختر کشورمان حاضر شد، سپس میزبان تیم ملی والیبال زیر ۲۱ سال جهان در دفتر کارش بود که خود را برای حضور شایسته در رقابتهای قهرمانی جهان در مکزیک آماده میکند.
در این علاوه بر بازیکنان و کادر فنی تیم زیر ۲۱ سال ساحلی، کامران ذوقی دبیر کمیته ساحلی و حمید موحدی نیز حضور داشتند.
رئیس فدراسیون والیبال خطاب به ملیپوشان ساحلی، گفت: این رده سنی برایم خیلی مهم است و علت آن نیز آینده تیم ملی بزرگسالان ساحلی است.
سید میلاد تقوی با بیان اینکه کسب سهمیه المپیک لس آنجلس یکی از آرمانهای هفده گانه فدراسیون تا ۲۰۲۸ است که باید تیمهای ملی آن را عملی کنند. آرزوی موقیت برایتان دارم، زیرا مسیر طولانی را طی کردید تا به اینجا رسیدید.
وی تاکید کرد: اصلا برای شما صحبتهای انگیزشی ندارم، چون یقین دارم که برای موفقیت از من تشنهتر و مشتاقتر هستید. خواستند و توانستد را در شما میبینیم بنابر این بروید و در مسابقات مردم را خوشحال کنید. از کادر فنی تیم هم تشکر میکنم که پدرانه برنامههای این تیم را از دو سال پیش دنبال میکنند.
رئیس فدراسیون والیبال تصریح کرد: آینده والیبال ساحلی ایران هستید و تمام امیدمان این است که این تیم از سد سهمیه المپیک در آینده گذر کند.
تقوی با اشاره به سفرهای طرح والیبال برای همه مردم ایران، گفت: مردم انرژی مثبت بسیار زیادی به ویژه در این سفرها به والیبال میدهند که قابل توصیف نیست.
عبدالرئوف بستگانی سرمربی تیم کمتر از ۲۱ سال نیز در این دیدار، گزارشی از اردوهای برگزار شد و شرایط تیم ملی ارائه و تاکید کرد: تیم کمتر از ۲۱ سال از شما انرژی میگیرید، چون خیلی پرانرژی و خستگی ناپذیر برای والیبال کار میکنید.
تیم والیبال ساحلی ایران ساعت ۲۰ امروز (شنبه ۱۹ مهرماه) تهران به مقصد ترکیه ترک میکند و از آنجا راهی مکزیکوسیتی خواهد شد.