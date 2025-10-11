به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیضا گفت:به منظور رفاه حال مردم طرح مهر درمان با حضور ۹ مختصص برای سومین بار در دو ماه اخیر در شهرستان اجرا شد.

دکتر محمد یاسین صمیمی افزود: در این طرح که به همت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جمعی از پزشکان و متخصصان مراکز درمانی استان فارس انجام شد تعدادی از پزشکان با تخصص‌های مختلف با استقرار در بیمارستان قمربنی هاشم و مرکز خدمات جامع سلامت شهر بیضا به معاینه مراجعه کنندگان پرداختند.

او بیان کرد: در مجموعه اجرای این سه مرحله تاکنون بیش از هزار بیمار این شهرستان توسط متخصصان معاینه شدند.