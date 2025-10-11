استاندار خوزستان گفت: شرکت‌ها و صنایع در قالب مسئولیت‌های اجتماعی برای خانه‌سازی اقشار محروم و مناطق روستایی استان پای کار باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی‌زاده در نشست بزرگداشت روز ملی روستا بیان کرد: بهره‌وری در بنیاد مسکن کار آمدی و اثر بخشی برای استان دارد و تعدد کار‌های بنیاد مسکن در گستره کشور بسیار بالا است.

وی گفت: این مجموعه در قالب طرح هادی کار‌های بزرگی برای ساخت خانه و جاده در مناطق محروم و روستایی استان انجام داده و در بخش‌های مختلف فعالیت دارد.

موالی‌زاده ادمه داد: مردم به بنیاد مسکن اعتماد دارند و با پرداخت پول در حساب ۱۰۰ امام در حوزه خانه سازی استان کمک می‌کنند.

استاندار خوزستان ادامه داد: رییس جمهور توجه ویژه‌ای به موضوع ساخت و ساز خانه دارد و به همین منظور باید کار‌های اساسی برای توسعه خانه سازی و جاده سازی در استان انجام شود.

وی اضافه کرد: کار بنیاد مسکن بسیار گسترده است و در زمان وقوع حوادث نیز برای جبران خسارت‌ها ورود می‌کند.

اجرای طرح هادی در ۵۵۰ روستای خوزستان

در ادامه این نشست مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تهیه طرح‌های هادی گفت: همه روستا‌های استان دارای طرح مصوب هستند که کاربری‌های مشخص دارند.

محمود اکبری فضلی ادامه داد: در ۲ سال اخیر طرح هادی حدود ۷۰۰ روستا که ۱۰ سال از افق آنها گذشته بود بازنگری شدند و در یک سال گذشته، این طرح در ۵۵۰ روستا اجرا شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با اشاره به مساله مسکن روستایی اظهار کرد: در خوزستان ۲۲۰ هزار واحد روستایی وجود دارد که تا امروز حدود یکصد هزار واحد آن مقاوم‌سازی شده است.

وی گفت: ۴۰ هزار واحد روستایی نیز نیاز به نوسازی دارند که پنج هزار واحد در سال عملیاتی خواهند شد و در این راستا ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت ۲۰ ساله و تنفس سه ساله پرداخت می‌شود.