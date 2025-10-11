پخش زنده
تیم نورآباد ممسنی توانست عنوان قهرمانی را مسابقات والیبال نشسته قهرمانی استان فارس به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با آغاز هفته پارالمپیک، مسابقات والیبال نشسته قهرمانی استان فارس با حضور ۸ تیم برگزار شد و تیم نورآباد ممسنی توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد.
تیم آرین شیراز به مقام دوم رسید و تیمهای مرودشت و مرصاد به صورت مشترک در جایگاه سوم ایستادند.
این رقابتها به مدت دو روز با شرکت تیمهای نورآباد، مرصاد، پاسارگاد، جانبازان، شیراز، مرودشت، شیراز ب و اقلید در قالب دو گروه برگزار شد.