به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هم‌زمان با آغاز هفته پارالمپیک، مسابقات والیبال نشسته قهرمانی استان فارس با حضور ۸ تیم برگزار شد و تیم نورآباد ممسنی توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد.

تیم آرین شیراز به مقام دوم رسید و تیم‌های مرودشت و مرصاد به صورت مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

این رقابت‌ها به مدت دو روز با شرکت تیم‌های نورآباد، مرصاد، پاسارگاد، جانبازان، شیراز، مرودشت، شیراز ب و اقلید در قالب دو گروه برگزار شد.