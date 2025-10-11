یک کشته در حادثه رانندگی درمحور جغتای - جاجرم
حادثه رانندگی درمحور جغتای - جاجرم یک کشته بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، فرمانده پلیس راه جغتای جاجرم گفت: این حادثه بر اثر برخورد یکدستگاه سواری پراید و سواری ام وی ام در مسیر منتهی به ایستگاه سنخواست رخ داد که بلافاصله عوامل گشت پلیس راه و انتظامی شهرستان در محل حاضر شدند.
سروان حامد بهشتی اظهار داشت. در این حادثه راننده ۴۳ ساله پراید به سبب شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان باخت.
علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.