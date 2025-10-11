امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

تعادل در بازار لاستیک با تولید و واردات

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹- ۱۷:۱۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
واکنش ها به توافق غزه
واکنش ها به توافق غزه
۱۴۰۴-۰۷-۱۷
بازتاب توافق آتش بس غزه در دنیا
بازتاب توافق آتش بس غزه در دنیا
۱۴۰۴-۰۷-۱۷
برای ۷۳۱ روزی که کودکان غزه کودکی نکردند
برای ۷۳۱ روزی که کودکان غزه کودکی نکردند
۱۴۰۴-۰۷-۱۶
کمبود قطعات یدکی موتور سیکلت در بازار
کمبود قطعات یدکی موتور سیکلت در بازار
۱۴۰۴-۰۷-۱۷
خبرهای مرتبط

کارخانه لاستیک کردستان؛ پیشران اشتغال و نوآوری

بازار لاستیک در مسیر ثبات؛ رشد تولید داخلی با وجود بحران انرژی

ثبات در بازار لاستیک

برچسب ها: بازار لاستیک خودرو ، لاستیک ، واردات لاستیک
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 