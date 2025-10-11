در آستانه هفته ملی سالمند، کودک و سلامت روان، پویش سلامت با برپایی ایستگاه‌های مختلف خدمات بهداشتی در بابلسر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پویش «سلامتی را قدم بزن» همزمان با گرامیداشت هفته ملی سالمند، کودک و سلامت روان با حضور مسئولان شهرستانی، کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و جمعی از سالمندان و کودکان در روستای بالانقیب بابلسر برگزار شد.

در این مراسم که با استقبال گرم شرکت‌کنندگان همراه بود، پویش پیاده‌روی از مسیر خانه بهداشت تا مدرسه برگزار شد و تمامی حاضرین متعهد شدند با ۳۰ دقیقه ورزش روزانه از بیماری‌های قلبی عروقی پیشگیری کنند.

همچنین ایستگاه سلامت با ارائه خدمات متنوعی از جمله ارزیابی خطرسنجی، مشاوره تغذیه سالم، مشاوره سلامت روان و ایستگاه نقاشی برای کودکان برپا شد که با هدف ارتقای آگاهی‌های بهداشتی و ترویج سبک زندگی سالم اجرا گردید.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و شاد همراه با اهدای جوایز به کودکان و سالمندان از دیگر بخش‌های این پویش بود که فضای صمیمی و پویایی را در روستای بالانقیب ایجاد کرد.

این پویش با همکاری شبکه بهداشت و درمان و سایر نهادهای مرتبط با هدف ارتقای سلامت جسمی و روانی گروه‌های سنی مختلف و افزایش مشارکت اجتماعی در حوزه سلامت برگزار شد.