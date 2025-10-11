پخش زنده
تاکنون بیش از ۳ هزار و دویست ملک و دارایی مازاد دستگاههای اجرایی برای مولد سازی داراییهای دولت شناسایی شده است. اما درصد کمی از این داراییها محقق شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مولدسازی، میتواند سالانه دهها هزار میلیارد تومان منابع جدید را به پروژههای عمرانی و طرحهای نیمه تمام تزریق کند. موضوعی که اخیرا رییس جمهور هم به آن اشاره کرده است.
از زمان آغاز عملیاتی شدن این طرح در سال ۱۴۰۲، تاکنون بیش از ۳۲۰۰ ملک مازاد به ارزش تقریبی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شده است. از این میزان، حدود ۹۰۰ ملک با ارزشی بالغ بر ۱۰۴ همت قیمتگذاری و مصوب شده و مجموع تحقق طرح (از طریق فروش، تهاتر و معاوضه) تاکنون به ۳۷.۶ همت رسیده است.
زهرا شاه علی از روند اجرای این طرح، تاکنون گزارش می دهد.