به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نمایندگان استان فارس در دومین دوره مسابقات بین‌المللی کوکیوان کاپ با کسب ۱۷ مدال رنگارنگ در گروه بانوان و آقایان، خوش درخشیدند.

دومین دوره مسابقات بین‌المللی کوکیوان کاپ در دو بخش بانوان و آقایان روز‌های ۱۵ تا ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان اصفهان برگزار شد.

در این مسابقات، بانوان فارس موفق شدند در بخش‌های تخصصی و نمایشی، ۱۵ مدال کسب کنند.

در بخش آقایان نیز، یک طلا و یک برنز رهاورد ورزشکاران فارس بود.