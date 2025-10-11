پخش زنده
امروز: -
تکواندوکاران فارس از مسابقات کوکویان کاپ با دست پر بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نمایندگان استان فارس در دومین دوره مسابقات بینالمللی کوکیوان کاپ با کسب ۱۷ مدال رنگارنگ در گروه بانوان و آقایان، خوش درخشیدند.
دومین دوره مسابقات بینالمللی کوکیوان کاپ در دو بخش بانوان و آقایان روزهای ۱۵ تا ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان اصفهان برگزار شد.
در این مسابقات، بانوان فارس موفق شدند در بخشهای تخصصی و نمایشی، ۱۵ مدال کسب کنند.
در بخش آقایان نیز، یک طلا و یک برنز رهاورد ورزشکاران فارس بود.