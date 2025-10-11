دومین دوره رقابت‌های بین المللی کوکی وان با معرفی تیم‌ها و افراد برتر در اصفهان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این رویداد بین‌المللی که برای دومین بار خارج از کشور کره جنوبی برگزار می‌شود، با حضور پرشور تکواندوکاران و در سطحی حرفه‌ای برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها، بیش از هزار ورزشکار در ۲ بخش آقایان و بانوان از سراسر کشور و در قالب ۱۵۰۰ آیتم مسابقاتی و در ۱۰ بخش مختلف به رقابت پرداختند.

مسابقات بین‌المللی کاپ کوکی‌وان با هدف گسترش تعاملات ورزشی، ارتقای سطح فنی تکواندوکاران و معرفی ظرفیت‌های استان اصفهان به‌عنوان قطب مهم ورزش کشور برگزار شد.