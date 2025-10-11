معرفی دادستان جدید فریمان
مراسم تودیع و معارفه دادستان فریمان امروز با حضور دادستان مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی،
دادستان عمومی و انقلاب مشهد، ابتدا در بازدید از شعب مختلف دادسرای شهرستان فریمان ضمن دیدار با قضات و کارکنان این مجموعه، بر ادامه روند اقدامات مثبت، اجرای سیاستهای قوه قضائیه و ضرورت تکریم ارباب رجوع تأکید کرد.
حسن همتی فر در ادامه با حضور در مراسم تودیع و معارفه دادستان شهرستان فریمان با اشاره به کسب موفقیتهای گوناگون توسط مجموعه دادسرایهای عمومی و انقلاب استان در اجرای سیاستهای ابلاغی از ناحیه قوه قضائیه سه اصل پیشگیری از وقوع جرایم، دفاع از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال را در کنار لزوم برخورد با مجرمان جرایم خاص و خشن و برخورد با مفاسد؛ از اولویتهای دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان دانست.
پایان مراسم از زحمات ۴ و نیم ساله مهدی حقدادی دادستان فریمان قدردانی شد و حجت الاسلام امیرحسین قناد به عنوان دادستان جدید شهرستان فریمان معرفی شد.