امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

یک آزمون امنیت سایبری

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹- ۱۷:۲۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
واکنش ها به توافق غزه
واکنش ها به توافق غزه
۱۴۰۴-۰۷-۱۷
بازتاب توافق آتش بس غزه در دنیا
بازتاب توافق آتش بس غزه در دنیا
۱۴۰۴-۰۷-۱۷
برای ۷۳۱ روزی که کودکان غزه کودکی نکردند
برای ۷۳۱ روزی که کودکان غزه کودکی نکردند
۱۴۰۴-۰۷-۱۶
کمبود قطعات یدکی موتور سیکلت در بازار
کمبود قطعات یدکی موتور سیکلت در بازار
۱۴۰۴-۰۷-۱۷
خبرهای مرتبط

نقش پلیس فتا در مقابله با کلاهبرداریهای اینترنتی

چند نرم افزار موبایلی در امتحان امنیت سایبری فتا نمره قبولی گرفتند

رونمایی از دستاورد‌های هوش مصنوعی و امنیت سایبری در IKT ۲۰۲۵

برچسب ها: امنیت سایبری ، فضای مجازی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 