پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان ارومیه از دستگیری پنج شکارچی متخلف در روستای البیران بخش سرو این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مختار خانی اظهار داشت: در جریان گشت و کنترل مستمر مأموران یگان حفاظت محیطزیست این اداره پنج نفر شکارچی متخلف در مناطق کوهستانی روستای البیران شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: از متخلفان پنج قبضه اسلحه شکاری و لاشه هفت قطعه کبک و مقداری فشنگ و سایر لوازم شکار کشف و ضبط شد و پرونده آنان جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع گردید.
خانی در پایان از شهروندان فرهنگدوست و دوستدار حیاتوحش خواست با تماس با سامانه تلفنی رایگان ۱۵۴۰، هرگونه تخلف مرتبط با صید و شکار یا نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی را به مأموران محیطزیست گزارش دهند.