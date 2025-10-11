پخش زنده
نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس: در برنامه هفتم توسعه کشور، سرمایه اجتماعی جوانان و نقش دانشگاه بهعنوان مبدأ تحول مورد تأکید قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در نشست بررسی چالشها و موانع کنشگری دانشجویی با بیان اینکه هدف اصلی جلسه، گفتوگو و تبادل نظر میان تشکلها، کانونها و انجمنهای دانشجویی با مدیران دانشگاهی بوده است، گفت: در این نشست، دانشجویان دیدگاهها و نقدهای خود را درباره ساختار فرهنگی دانشگاهها، نحوه تخصیص بودجههای فرهنگی و میزان اثربخشی برنامهها مطرح کردند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از دغدغهها به ضعف در ساختارهای حمایتی و رکود موجود در بدنه دانشجویی بازمیگردد، افزود: روسای دانشگاهها هم توضیحاتی درباره اقدامات انجامشده برای تقویت فعالیتهای فرهنگی ارائه کردند و مقرر شد برخی از پیشنهادها و راهکارها بهصورت اجرایی دنبال شود.
نماینده مردم در مجلس با تأکید بر اینکه دانشگاه باید محور تحول در کشور باشد، اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه کشور، سرمایه اجتماعی جوانان و نقش دانشگاه بهعنوان مبدأ تحول مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین لازم است سرانه فرهنگی دانشگاهها در اعتبارات پیشبینی و تقویت شود تا معاونان فرهنگی بتوانند مأموریت خود را با توان بیشتری دنبال کنند.
جوکار تصریح کرد: یکی از نتایج مهم این نشست، توافق بر برگزاری نشستهای بعدی در دانشگاهها و بهصورت میدانی است تا از نزدیک در جریان دغدغهها، مشکلات و آسیبهای محیط دانشگاه قرار بگیریم و راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها ارائه دهیم.
وی اظهار داشت: آغاز سال تحصیلی فرصت خوبی است تا با همکاری نمایندگان مجلس، مدیران دانشگاهها و بدنه دانشجویی، روح تازهای در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها دمیده شود و زمینه تحول جدی در عرصه کنشگری دانشجویان فراهم آید.