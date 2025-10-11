به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان پیرانشهر گفت:در پی گزارشات مردمی نسبت به وجود افراد متخلف در ارتفاعات روستای ماشکان ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست این شهرستان سریعا به محل اعزام شده و پس از شناسایی محل دو نفر متخلف را دستگیر کردند.

ایزان افزود:از افراد متخلف لاشه چهار سر خرگوش، یک قبضه اسلحه ته‌پر و ۱۸ عدد فشنگ ساچمه زنی کشف و ضبط شده و پرونده افراد متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی خاطر نشان کرد:اداره محیط زیست این شهرستان در قبال شکارچیان غیر مجاز و افراد متخلف هیچ گونه اغماضی قائل نیست و از دوستداران محیط زیست و عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف با سامانه تلفنی ۱۵۴۰ یا ماموران این اداره تماس بگیرند.