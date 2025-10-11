حجت الاسلام آزادیخواه، نماینده ملایر در مجلس از عملکرد صدا و سیمای مرکز همدان برای پوشش رسانه‌ای جشنواره مبلمان منبت تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الاسلام احد آزادیخواه در مراسم تجلیل از دست اندرکاران برگزاری ششمین جشنواره مبلمان منبت و جشنواره‌های پائیزه این شهرستان از عملکرد صدا و سیمای مرکز همدان برای پوشش رسانه‌ای جشنواره مبلمان منبت در شبکه‌های سراسری و استانی قدردانی کرد.

در ایام برگزاری این جشنواره بیش از ۷۰۰ دقیقه از جشن‌های برگزار شده در این ایام به شکل زنده از قاب شبکه بین المللی خبر پخش شده بود.

سیدرسول حسینی، فرماندار ملایر هم با بیان اینکه در ایام جشنواره بیش از ۲۶۰ هزار گردشگر از جاذبه‌های تاریخی و توریستی ملایر بازدید کردند، افزود در این مدت زمان بیش از ۲۹ هزار نفر نیز در ملایر اقامت داشته‌اند.