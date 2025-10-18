به همت کارآفرین اصفهانی، کشت گیاه مقاوم و اقتصادی «کاپاریس» در شرق اصفهان برای روستاییان این منطقه کویری، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گفته مسعود ترابی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، این گیاه به دلیل مقاومت بالا در برابر خشکی و شوری خاک، با مصرف پایین آب، پوشش‌دهی مناسب خاک و توانایی جلوگیری از سیلاب، به عنوان راهکاری مؤثر برای مقابله با مشکلات محیط‌زیستی و اقتصادی در شرق اصفهان مطرح شده است.

کارآفرین اصفهانی با کشت بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نهال کاپاریس در گلخانه‌های مدرن، نه تنها به احیای زمین‌های خشک و فرسوده کمک کرده، بلکه با توسعه فرآوری محصولات این گیاه، فرصت‌های شغلی جدیدی در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و صادراتی برای ساکنان روستا‌های اطراف ایجاد کرده است.

رضا ایوبی می‌گوید: اشتغالزایی در مراحل کاشت، برداشت، فرآوری و بسته‌بندی کاپاریس، تاثیر چشمگیری بر افزایش درآمد خانواده‌ها و ۳۰۰ نفر از اهالی این منطقه شده است.

لیلی صفایی هیئت علمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی اصفهان هم با بیان اینکه صفر تا صد این گیاه منحصر‌به‌فرد در حوزه‌های مختلف کارآیی دارد تاکید می‌کند: محصولات تولیدی این کارآفرین با گیاه کاپاریس با کاربرد‌های دارویی، خوراکی و آرایشی، اکنون به بازار‌های خارجی از جمله اسپانیا، کانادا و کشور‌های اروپایی صادر می‌شود.

این طرح نمونه‌ای بارز از موفقیت کارآفرینی و بهره‌برداری هوشمندانه از منابع طبیعی است که می‌تواند الگویی برای دیگر مناطق خشک کشور باشد.