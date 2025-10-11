پخش زنده
هزاران نفر از هواداران گروه «تحریک لبیک پاکستان» در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی از شهر لاهور به سمت اسلامآباد حرکت کردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این تظاهرات با عنوان «لبیک یا اقصی» در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از اسرائیل برگزار میشود، در حالیکه دولت پاکستان برای جلوگیری از بروز ناآرامیهای احتمالی مسیرهای منتهی به پایتخت را مسدود کرده و تدابیر شدید امنیتی در شهر های اسلامآباد و راولپندی به اجرا گذاشته است.
با وجود هشدار دولت و تلاش نیروهای امنیتی برای متوقف کردن کاروان به علت سوابق خشونتآمیز این گروه، راهپیمایی طبق برنامه ادامه دارد و قرار است مقابل سفارت آمریکا در اسلامآباد پایان یابد.
منابع محلی گزارش دادند، درگیریهای پراکنده میان معترضان و پلیس در خروج این راهپیمایی از شهر لاهور منجر به زخمی شدن دهها نفر از دو طرف و کشته شدن یک پلیس و یک معترض شده است.
همزمان دولت اسلام آباد از بامداد جمعه سرویس تلفن همراه و اینترنت را در شهرهای اسلامآباد و راولپندی قطع کرده و مناطق اطراف «منطقه قرمز» پایتخت را تحت کنترل کامل نیروهای امنیتی قرار داده است.
سفارت آمریکا در اسلامآباد نیز با صدور هشدار امنیتی از اتباع خود خواسته از حضور در اماکن عمومی در اسلامآباد و لاهور خودداری کنند.