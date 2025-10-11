معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان امروز در گفت‌وگویی تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان درباره آخرین تحولات منطقه به‌ ویژه اوضاع غزه و فلسطین تبادل نظر کرد.

وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد: دو طرف در این گفت‌وگو ضمن بررسی شرایط جاری در منطقه، درباره تلاش‌های مشترک کشورهای اسلامی برای گسترش صلح و ثبات و نیز در خصوص نشست آتی سران کشورهای اسلامی در شهر شرم‌الشیخ مصر گفت‌وگو کردند.