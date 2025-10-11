موفقیت جنبش تاریخی تحریم تنباکو در گرو پیوند عمیق و ناگسستنی میان دو قطب فکری آن، یعنی آیت‌الله میرزای بزرگ شیرازی (مرجعیت در سامرا) و آیت‌الله میرزا محمد حسن آشتیانی (رهبر اجتماعی در تهران)، بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ از کوچه های آرام آشتیان تا میدان‌های پر شور شیراز ،میرزا محمد حسن آشتیانی و میرزای بزرگ شیرازی ، دو نام بزرگی در تاریخ معاصر است که این دو شهر را به هم پیوند می‌زند.

هر دو شخصیت تأثیرگذار،یعنی آیت‌الله میرزای بزرگ شیرازی و آیت‌الله میرزا محمد حسن آشتیانی از شاگردان برجسته شیخ مرتضی انصاری محسوب می‌شدند و این سابقه علمی مشترک، بستر لازم برای یک همکاری استراتژیک را فراهم آورد. در حالی که میرزای شیرازی حکم کلیدی تحریم را صادر کرد، این میرزا محمد حسن آشتیانی بود که با نفوذ گسترده خود در تهران، این حکم را مستقیماً به حرکت ملی مردمی بدل ساخت.

این همدلی و هم افزایی میان عالمی از آشتیان و مرجعی از شیراز نمونه کم نظیر از پیوند جغرافیا و اندیشه در تاریخ ایران است. از آشتیان تا شیراز و از تهران تا سامرا ، یک مسیر ، یک اندیشه و یک تاریخ مشترک میدرخشد.