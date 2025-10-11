رئیس فدراسیون والیبال در ادامه روز پرکار خود برای تبریک روز جهانی دختر در جمع بازیکنان و کادر فنی تیم‌های ملی بزرگسالان و زیر ۱۸ زنان ایران حضور یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رئیس فدراسیون والیبال که برای اجرای مرحله دوم طرح والیبال برای همه ایران در سفری دو روزه به نقاط کم برخوردار گرگان و خراسان شمالی رفته بود، صبح امروز به همراه ستاره‌های والیبال ایران به تهران بازگشت و به مناسبت روز جهانی دختر در تمرین تیم ملی زیر ۱۶ سال دختر کشورمان حاضر شد.

سید میلاد تقوی سپس میزبان تیم ملی والیبال زیر ۲۱ سال ساحلی ایران در دفتر کارش بود که خود را برای حضور شایسته در رقابت‌های قهرمانی جهان در مکزیک آماده می‌کند.

وی در ادامه برنامه‌های امروز به همراه امیرحسین منظمی دبیرکل فدراسیون به سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم رفت تا قبل از دیدار دوستانه و تداکارتی تیم‌های ملی بزرگسالان و زیر ۱۸ سال زنان، به مناسب روز جهانی دختر دیداری با آنها داشته باشد.

رئیس فدراسیون والیبال در جمع ملی‌پوشان دو تیم زنان گفت: آمدم که روز جهانی دختر را حضور به دختران ارزشمند والیبال که واقعا باعث افتخار این رشته ورزشی هستید، تبریک بگویم.

تقوی با تبریک مجدد قهرمانی تیم ملی زنان در آسیای مرکزی و کسب نخستین مدال طلا تاریخ ۶۲ ساله تشکیل این تیم، تصریح کرد: اتفاق خوبی است و از بازیکنان و کادر فنی تشکر می‌کنم. از شبنم علیخانی کاپیتان تیم ملی زنان به صورت ویژه تشکر می‌کنم.

وی تاکید کرد: مهمترین قسمت کار شما در تاشکند برد نبود، بلکه اعتماد به نفس بازیکنان در بازی بود. نمی‌دانم در بازی‌های کشور‌های اسلامی چگونه عمل خواهید کرد، اما یقین دارم که اگر همین بازی را انجام دهید، موفق می‌شوید.

رئیس فدراسیون والیبال به حضور تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر ایران در بازی‌های المپیک آسیایی نوجوانان اشاره کرد و گفت: این تیم ملی در بحرین به میدان می‌رود و مسابقات این رده سنی هم برایم بسیار مهم است. البته من به جای شما تعهد دادم که بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم.

تقوی با تبریک مجدد روز دختر به ملی‌پوشان والیبال زنان ایران گفت: روزتان مبارک و شما سرمایه‌های این کشور هستید و این فرصت را دارید که به این مردم و کشور خدمت کنید تا دل مردم را شاد کنید.

رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به سفر‌های طرح والیبال برای همه مردم ایران، گفت: چقدر مردم از دیدن سرمایه‌های تیم ملی والیبال خوشحال شدند و این مردم حتما عملکرد شما را هم در مسابقات پیش رو خواهند دید.

تقوی تاکید کرد: این روز در سازمان ملل نامگذاری شده تا دختران بدانند که چقدر در دنیا اثرگذار هستند. واقعا جزو افتخارات من و مجموعه فدراسیون است که در خدمت شما باشیم. تنها چیزی که نباید از آن سیر و قانع شوید، موفقیت است، زیرا همیشه یک موفقیت بزرگتر وجود دارد.

وی از سلام نظامی بازیکنان تیم ملی والیبال زنان در تاشکند تشکر ویژه کرد و گفت: شما سرباز ایران هستید و مردم چشم امیدشان به عملکرد شما است و باید هر کسی در توان خود از کشور دفاع کند.

میلاد تقوی در پایان با اهدای شاخه گل به اعضای تیم‌های ملی بازهم روز جهانی دختر را به آنها تبریک گفت و برای آنها آرزوی موفقیت کرد.