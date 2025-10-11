رییس مرکز اندازه‌شناسی اوزان و مقیاس سازمان ملی استاندارد با اشاره به تصویب سند راهبردی استانداردسازی در کشور گفت: استان ایلام با وجود مرز مهران و نزدیکی به کشور عراق، ظرفیت بالایی در حوزه تجارت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ داوود رزاقی در نشست شورای استاندارد استان ایلام اظهار کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌ها و هم‌افزایی در تصمیم‌گیری‌ها، موانع موجود در مسیر تجارت با کشور همسایه برطرف شود؛ به گونه‌ای که محدودیت‌های اداری مانعی برای توسعه صادرات کالا‌های باکیفیت نباشد.

وی اضافه کرد: سند ۲۰ ساله توسعه نظام استاندارد کشور با مشارکت گسترده مدیران، متخصصان و صاحب‌نظران تدوین شده و مبنای حرکت بلندمدت سازمان در مسیر ارتقای کیفیت و انطباق با الگو‌های جهانی است.

رزاقی با بیان این که ارتقای سطح اعتماد عمومی و رضایت حداکثری ذی‌نفعان؛ از مهم‌ترین اهداف این سند است، افزود: جلب رضایت جامعه از طریق بهبود کیفیت زندگی و گسترش فرهنگ استاندارد از محور‌های کلیدی این برنامه به شمار می‌آید.

در پایان این آیین از واحد‌های اقتصادی برتر استان ایلام از نظر رعایت شاخص‌های استاندارد تجلیل شد.