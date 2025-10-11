پخش زنده
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اولویت جذب سرمایهگذاری ایرانیان مقیم خارج، آن را راهکاری کلیدی برای تأمین منابع خارجی و مقابله با کاهش رشد اقتصادی دانست و از برنامهریزی برای رفع موانع کلیدی و تسهیل سرمایهگذاری در استانهای مختلف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین جلسه کمیسیون سرمایهگذاری و بازرگانی شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور به میزبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای ثابت برگزار شد که در این جلسه، دکتر سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، بهعنوان رئیس و ابوالفضل کودهئی سرپرست امور بینالملل بانک مرکزی، بهعنوان نایب رئیس این کمیسیون انتخاب شدند.
وزیر اقتصاد در این جلسه جذب سرمایهگذاری و ارتقا سازوکارهای تحقق آن در کشور را جز اولویتهای اصلی وزارت اقتصاد عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به شعارسال نیز باید تمام تمرکز ما بر این موضوع باشد؛ که باتوجه به ظرفیتهای ارزشمند این کمیسیون، برگزاری این نشست را یک اتفاق مبارک میبینم و با تمام توان وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش میکنیم تا پایان سال اتفاقات قابل توجهی در این خصوص رقم بزنیم.
وی تصریح کرد: بخش مهمی از سرمایههایی که میتواند چه به عنوان تأمین مالی و چه سرمایهگذاری خارجی وارد کشور شود، سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور است. به لحاظ سرمایه گذاری داخلی اقداماتی در حال انجام است، اما با تمرکز بر سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور، میتوان منابع خارجی مورد نیاز برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی را تأمین کرد که در مجموعه وزارتخانه بر اولویت قرار دادن این موضوع تأکید کردم.
مدنیزاده عنوان کرد: علاوه بر تشکیل این جلسات، بهجای تدوین آییننامههای عام، با رویکرد اصل ۸۰-۲۰، موانع کلیدی سرمایه گذاری ایرانیان مقیم شناسایی و در شورای عالی مورد تصویب و عمل قرار بگیرد و با این رویکرد کار را آغاز کنیم.
وی همچنین پیشنهاد داد تا اتاق بازرگانی بهعنوان واسطه بین شورا و ایرانیان مقیم خارج از کشور باشد و نظرات آنها را به شورا منتقل کند.
تشکیل کارگروهی تخصصی برای بررسی موضوعات و ارائه جمعبندی به کمیسیون نیز از دیگر پیشنهادات وزیر بود.
مدنیزاده همچنین خواستار تسهیل سرمایهگذاری ایرانیان در استانهای مختلف کشور با توجه به علاقهمندی برخی از سرمایهگذاران جهت سرمایه گذاری در استان زادگاه خود، از طریق همکاری ستاد توسعه منطقهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون بازرگانی و سرمایهگذاری شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور شد.
استقلال عمل نسبی در حوزههایی که نیاز به اخذ مصوبه شورا ندارد و افزایش عملگرایی در رسیدگی به امور ایرانیان مقیم و پیگیری و اجرای تصمیمات اتخاذ شده هم یکی از موضوعات تصریح شده در سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی بود.
افزایش سرمایه گذاری توسط ایرانیان خارج از کشور
مهدی حیدری سرپرست سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران، نیز در این جلسه اعلام کرد: سرمایهگذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور رو به افزایش است؛ بهطوریکه تعداد موارد سرمایهگذاری از ۱۰ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۲۰ مورد در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۹ مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده است که نشاندهنده ظرفیت بالای جذب سرمایهگذاری ایران مقیم و است ما نیز پیگیر استفاده از این ظرفیت هستیم.
وی پیشنهاد داد: جهت تشویق ایرانیان مقیم خارج از کشور به سرمایهگذاری، درکنار سایر مشوقهای قابل تعریف، معافیت سربازی مشمولان خدمت سربازی در ازای سرمایه گذاری در کشور قابل بررسی است.
حیدری خاطرنشان کرد: چندین پیشنهاد دیگر هم در این راستا در سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در دست بررسی است که با استفاده از ظرفیتهای این کمیسیون تدوین، پیشنهاد و پیگیری خواهد شد.