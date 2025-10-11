به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تاب آوری شهری و روستایی با اجرای طرح‌های پیشگیری و نظارت بر ایمنی ساختمان‌ها و فعالیت ۲ هزار آتش نشان در ۱۱۴ شهر و ۵۴ روستای استان انجام می‌شود.

منصور شیشه فروش افزود: با ارزیابی و بازرسی‌های میدانی صورت گرفته تاکنون ۵۰۰ ساختمان ناایمن در استان شناسایی شده است.

وی اضافه کرد: با اقدامات صورت گرفته تاکنون ایمنی ۱۰۰ ساختمان از مجموع ۵۰۰ ساختمان ناایمن تامین شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: براساس قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف به ارزیابی ساختمان‌های ناایمن و آسیب پذیر و ابلاغ آن به شهرداری‌ها است.