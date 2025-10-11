اردوی جهادی گروه پزشکی پروانههای سفید در جغتای
شهرستان جغتای میزبان گروه پزشکی تخصصی و فوق تخصصی پروانههای سفید بود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان جغتای گفت: متخصصان شرکت کننده در اردوی جهادی «پروانههای سفید» در جغتای؛ به بیش از یک هزار نفر خدمات رایگان سلامت ارائه کردند.
حمزه محمد ابادی عنوان داشت: این اردوی جهادی پزشکی در ۱۷ و ۱۸ مهرماه در مرکز جامع سلامت روستای حسین آباد و درمانگاه تخصصی بیمارستان ولی عصر جغتای برگزار شد.
دکتر محمد غلامی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان جغتای گفت: در دو روز ۲۱۰ نفر ویزیت پزشکی عمومی،۱۱۲ نفر ویزیت توسط متخصص اطفال،۱۱۵ نفر معاینه توسط فوقتخصص ریه،۳۵ نفر ویزیت توسط متخصص قلب،۱۸۶ نفر دریافت خدمات طب سنتی،۲۵ نفر دریافت خدمات دندانپزشکی،۱۳۸ نفر ویزیت توسط کارشناسان مامایی و بیش از ۶۰ نفر دریافت خدمات تزریقات و سرمتراپی توسط جمعی از متخصصان داوطلب شامل فوقتخصص ریه، متخصصان قلب، اطفال، پزشکان عمومی، دندانپزشک، روانشناس بالینی، متخصصان طب سنتی و کارشناسان مامایی ارائه شد.
در این اردو بیش از ۵۰نفر از کادر بهداشت ودرمان شهرستان نیز همکاری داشتند.