پخش زنده
امروز: -
در پی اجرای سیاستهای اصلاحی و با تلاش دستگاه قضایی مازندران، ۱۷۶ زندانی با جلب رضایت شاکیان و با کمک خیرین آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در پی اجرای سیاستهای اصلاحی و حمایتی قضایی، ۱۷۶ نفر از زندانیان استان مازندران با رضایت شاکیان و با کمکهای خیرین آزاد شدند.
پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران در آیین آزادی این زندانیان اعلام کرد: با برگزاری جلسات مصالحه در زندانها و حمایت ستاد دیه استان، این تعداد از زندانیان دارای شاکی با رضایت شاکیان و کمکهای خیرین آزاد شدند.
وی در ادامه با اشاره به اعمال عفو و ارفاقات قانونی افزود: همزمان با آغاز عفو در استان مازندران، تعداد ۶۶۶ نفر از زندانیان نیز با اعمال عفو و بهرهمندی از مرخصی پایان حبس از زندان آزاد شدند.
پوریانی با قدردانی از دادستانها، رؤسای حوزههای قضایی و مدیرکل زندانهای استان تأکید کرد: «این اقدام نماد همدلی، سرعت عمل و تعهد دستگاه قضایی استان در تحقق عدالت اجتماعی و بازگشت آبرومندانه زندانیان به جامعه است.»
جمعی از زندانیان آزاد شده طی مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری مازندران، به آغوش جامعه و خانوادههای خود بازگشتند.