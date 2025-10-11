وزیر راه و شهرسازی در نشست با وزیر میراث‌فرهنگی، بر اهمیت دیپلماسی حمل‌ونقل در جذب گردشگر خارجی تأکید کرد و راه‌اندازی خط کشتیرانی چابهار ـ مسقط را نمونه موفقی از این هم‌افزایی خواند که ظرفیت توسعه بیشتری دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزانه صادق، در دیدار مشترک با سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نقش دیپلماسی حمل‌ونقل را در تقویت ارتباطات فرهنگی و افزایش جذب گردشگر خارجی بسیار مهم برشمرد.

وی با اشاره به خط کشتیرانی مسافری چابهار ـ مسقط به عنوان نمادی از موفقیت این همکاری‌ها، بر لزوم مشارکت نزدیک دو وزارتخانه در زمینه‌هایی چون حفاظت از بافت تاریخی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین پایانه‌های مرزی کشور را نیازمند تبدیل شدن به «درگاه‌های فرهنگی و اقتصادی» دانست تا به عنوان ویترین معرفی صنایع‌دستی و جلوه‌های تمدنی ایران عمل کنند.

در همین راستا، وی ضرورت تشکیل کارگروه مشترک میان حوزه‌های جاده، ریل و صنعت هوایی را برای برداشتن گام‌های پایدار در مسیر رونق اقتصادی و تقویت دیپلماسی فرهنگی کشور ضروری اعلام کرد.