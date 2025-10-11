ظرفیت های مختلف فارس در حوزه های مختلف صدا و سیما با موضوع رویداد ایران جان ، فارس ایران تا ۲۵ مهر از آنتن شبکه های مختلف رسانه ملی پخش می شود تا سرمایه تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اقتصادی این استان را برای هم میهنان ایرانی در داخل و خارج کشور روایت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل صدا و سیمای فارس گفت: این رویداد با شعار «فارس، سرزمین، دین، هنر و حماسه» و با هدف عدالت گستری هویت محوری و شتاب‌دهی به پیشرفت در حال برگزاری است

امیر رئوف افزود: این شعار برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان فارس است که این استان را بهترین نمایانگر تلفیق این سه عنصر خواندند.

او بیان کرد: ایران جان یک نوآوری خلاقانه و برگرفته از اهداف سه گانه سند تحول رسانه ملی یعنی هویت بخشی، عدالت گستری و شتاب دهی به پیشرفت کشور است که در آن همه معاونت‌های رسانه ملی در یک هم افزایی کامل ظرفیت‌های خود را برای روایت زیبایی یک استان به کار می‌گیرند.

به گفته رئوف، «ایران جان» تنها رویداد صدا و سیما نیست بلکه رویدادی برای همه مردم ایران به ویژه مردم فارس است و همه نهاد‌ها و همه نهاد‌ها و متولیان فرهنگی و اجرایی کشور و رسانه‌ها نیز دعوتند تا در آن مشارکت و همکاری کنند.

مدیرکل صدا و سیمای فارس گفت: ۲۹ شبکه تلویزیونی، ۱۹ شبکه رادیویی و ده‌ها شبکه برون‌مرزی به طور ویژه به معرفی ظرفیت‌های استان فارس می‌پردازند و در مجموع ۱۶۵ شبکه رادیویی و تلویزیونی در سه سطح محلی، استانی سراسری و برون مرزی در این رویداد مشارکت می‌کنند.

او با بیان تولیدات محتوایی رسانه ملی در رویداد ایران جان، فارس ایران، گفت: این تولیدات شامل شامل ۴۰۰ میان برنامه، فیلم کوتاه تیزر و مستند کوتاه و ۳۷۰ مستند بلند، فیلم تلویزیونی و سریال است.

رئوف اعلام کرد: به این منظور، مرکز فارس در هم افزایی با شبکه‌های رادیویی به تولید ۲۳ هزار ۵۰۰ دقیقه برنامه در قالب ۳۲۴ برنامه پرداخته و ۸۳ عنوان موضوع فارس را به صورت شنیداری روایت کند.

به گفته مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس، برنامه سازان و مجریان بیشتر برنامه‌های پرمخاطب رسانه ملی همچون صبحانه ایرانی، ثریا، سمت خدا، طبیب، ورزش و مردم، کشیک سلامت و دیگر برنامه‌های تلوزیونی نیز در فارس حضور پیدا کرده برنامه خود را از اینجا به روی آنتن شبکه‌های ملی می ‍‌برند.

رئوف با بیان اینکه این رویداد تنها به معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی فارس بسنده نمی‌کند، گفت: یکی از محور‌های اصلی رویداد ایران جان، طرح و پیگیری نظام مسائل و چالش‌های کلان استان در رسانه ملی است.

به گفته او میزگرد‌ها و گزارش‌های خبری صدا و سیما این هفته به فارس اختصاص یافته و در تماس یا با حضور مسئولان این استان به مسائل و مطالبات کلان آن پرداخته می‌شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس گفت: پیگیری اتصال آزادراه شیراز اصفهان و شیراز بوشهر برای تحقق کریدور آزادراهی شمال به جنوب، تحقق محور راه آهن شرق به غرب استان و تبدیل فارس به چهارراه ریلی کشور، شتاب‌بخشی به اجرای طرح انتقال آب خلیج فارس به استان، تمرکز بر توسعه مناطق ویژه مانند شهر سلامت و بندر خشک از مواردی است که در میزگرد‌ها و گفت‌و‌گو‌های ویژه خبری بررسی می‌شود.

رئوف اضافه کرد: در این هفته، ۱۰۰ گزارش خبری و موضوعی از استان فارس پخش و این گزارش‌ها به همراه ۵۰ میان برنامه در شبکه خبر و بخش‌های خبری رسانه ملی منتشر می‌شود.

او ادامه داد: بیش از هزار دقیقه برنامه زنده هم برای پوشش برنامه‌های این رویداد از شبکه خبر ۲ پخش می‌شود.

مدیرکل صدا و سیمای استان فارس با اشاره به همزمانی برپایی ایران جان با ۲ رویداد بزرگ اکسپو شیراز و هفته گرامیداشت حافظ شیرازی از ۱۹ تا ۲۵ مهرماه، بیان کرد: این تقارن فرصتی استثنایی برای انعکاس هرچه بیشتر ظرفیت‌های استان است.

رئوف همچنین از راه اندازی اولین تلویزیون اینترنتی فارس با نام پارسه، همزمان با «ایران جان» خبر داد و گفت: این شبکه بر بستر تلوبیون شکل گرفته و به زودی در قالب کانال‌های اختصاصی تلوبیون و پلتفرم سپهر قابل دریافت است.

به گفته او، قرار است که معاونت فضای مجازی صدا و سیمای فارس، برای امتداد این ایران جان در فضای مجازی، گفت بیش از ۷۰ اثر کوتاه و پوستر ویژه در فضای مجازی منتشر کند.

مدیرکل صدا و سیمای فارس از برپایی دو پویش «از فارس بگو» و «حافظ خوانی» خبر داد و از همه مردم دعوت کرد تا با مشارکت در پویش‌های تولید محتوا، خاطرات یا داشت‌های خود از سفر به شیراز و فارس، به اشتراک بگذارند.

او از همکاری و تعامل هم افزا و قرارگاهی مسئولان و متولیان و مدیریت ارشد استان در برپایی ایران جان، فارس ایران قدردانی کرد و گفت: این رویداد به بهترین شکل در حال برگزاری اس و تا کنون نیز به خوبی در فضای مجازی ترند شده است.

رئوف گفت: پیش از آغاز این رویداد، نظر سنجی‌هایی انجام شده تا با توجه به میزان آشنایی مردم، معرفی داشته‌های و ظرفیت‌های فارس در دستور کار قرار گیرد و در پایان نیز این نظر سنجی تکرار می‌شود تا اثرگذاری آن را بسنجیم.

به گفته مدیرکل صدا و سیما، «ایران جان» پایان معرفی فارس با استفاده از ظرفیت صدا و سیمای ملی نیست، بلکه، قرار است، تولید محتوا به صورت مستمر ادامه پیدا کند و نوعی نهضت تولید محتو برای این استان شکل گیرد.

رویداد ملی ایران جان، پیش از فارس، در سه استان خوزستان، ایلام و اصفهان برگزار شد.

یران جان عنوان برنامه‌ای است که رسانه ملی کشور، هر هفته به یکی از ۳۱ استان کشور سفر می‌کند تا با معرفی چهره‌های نامدار و ناشناخته، میراث ملی این استان‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی آنها، به تقویت احساس تعلق و هویت ایرانیان کمک کند.