در آستانه هفته تربیت بدنی ،
افتتاح سه طرح ورزشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
در آستانه هفته تربیت بدنی ،سه طرح ورزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور استاندار خراسان رضوی به بهره برداری رسید .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: مجموعه ورزشی تهمتن، سالن بدنسازی بانوان و سالن ورزشی چند منظوره دانشگاه علوم پزشکی مشهد امروز با حضور مظفری استاندار خراسان رضوی افتتاح شد.
دکتر محمود شبستری افزود: متراژ زمین چمن تهمتن ۱۰۵۰ مترمربع، فضای بدن سازی بانوان ۱۸۰ مترمربع و سالن ورزشی چند منظوره ۵۵۰ مترمربع است.
وی گفت: برای ساخت و تجهیز این طرحهای ورزشی در مجموع ۸ میلیارد تومان هزینه و ۴ ماه زمان صرف شده است تا که در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در اختیار دانشجویان قرار بگیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه این فضاها که ویژه دختران دانشجو است در نزدیکی خوابگاهشان ساخته شده است، خاطرنشان کرد: فضاهای ورزشی ایجاد شده در دانشگاه میتواند موجب نشاط و شادابی دانشجویان بشود و معتقدیم که با این افتتاحها گامی بلند در مسیر تقویت برنامههای دانشجویی و تحقق خواستههای آنان برداشته شده است.
دکتر شبستری تصریح کرد: ۱۱ هزار دانشجو در ۷ دانشکده دانشگاه علوم پزشکی مشهد داریم که از این تعداد ۴ هزار نفر از آنان دانشجویان پزشکی این دانشگاه هستند، دانشگاهی که اساتید و دانشجویان نخبه زیادی دارد.
وی تاکید کرد: یکی از خواستههای مهم دانشجویان در بحث توسعه فضاهای ورزشی بانوان است و در همین خصوص فضاهایی جهت ورزشهای فوتبال، فوتسال، والیبال، بستکبال، هندبال و بدنسازی فعال شده است.
استاندار خراسان رضوی هم در این مراسم، گفت: معتقدیم هرچه قدر که در توسعه فضاهای دانشگاهی از جمله موضوع بسیارمهم تربیت بدنی کار کنیم به همان نسبت در سلامت آیندهسازان جامعه نقشآفرینی کردهایم.
وی افزود: ما با همکاری اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دنبال ارائه خدمات شایسته و بیمنت تمامی دانشجویان و زائران و مجاوران امام رضا (ع) هستیم.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه ما ظرفیتها و توانمندیهای زیادی در حوزه ورزش دانشجویی داریم، خاطرنشان کرد: همه ساله رویدادهای ورزشی زیادی در دانشگاهها و در سطوح ملی و استانی برگزار میشود و در هر کدام از این رویدادها برگزیدگان زیادی از دانشگاههای استان در رشتههای مختلف تیمی و انفرادی داریم.
مظفری بیان کرد: استانداری برای توسعه ورزش دانشجویی حمایت لازم را دانشگاههای استان انجام خواهد داد.