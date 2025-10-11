در آستانه هفته تربیت بدنی ،سه طرح ورزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور استاندار خراسان رضوی به بهره برداری رسید .

دکتر محمود شبستری افزود: متراژ زمین چمن تهمتن ۱۰۵۰ مترمربع، فضای بدن سازی بانوان ۱۸۰ مترمربع و سالن ورزشی چند منظوره ۵۵۰ مترمربع است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه این فضا‌ها که ویژه دختران دانشجو است در نزدیکی خوابگاهشان ساخته شده است، خاطرنشان کرد: فضا‌های ورزشی ایجاد شده در دانشگاه می‌تواند موجب نشاط و شادابی دانشجویان بشود و معتقدیم که با این افتتاح‌ها گامی بلند در مسیر تقویت برنامه‌های دانشجویی و تحقق خواسته‌های آنان برداشته شده است.



دکتر شبستری تصریح کرد: ۱۱ هزار دانشجو در ۷ دانشکده دانشگاه علوم پزشکی مشهد داریم که از این تعداد ۴ هزار نفر از آنان دانشجویان پزشکی این دانشگاه هستند، دانشگاهی که اساتید و دانشجویان نخبه زیادی دارد.



وی تاکید کرد: یکی از خواسته‌های مهم دانشجویان در بحث توسعه فضا‌های ورزشی بانوان است و در همین خصوص فضا‌هایی جهت ورزش‌های فوتبال، فوتسال، والیبال، بستکبال، هندبال و بدن‌سازی فعال شده است.



استاندار خراسان رضوی هم در این مراسم، گفت: معتقدیم هرچه قدر که در توسعه فضا‌های دانشگاهی از جمله موضوع بسیارمهم تربیت بدنی کار کنیم به همان نسبت در سلامت آینده‌سازان جامعه نقش‌آفرینی کرده‌ایم.



وی افزود: ما با همکاری اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دنبال ارائه خدمات شایسته و بی‌منت تمامی دانشجویان و زائران و مجاوران امام رضا (ع) هستیم.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه ما ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زیادی در حوزه ورزش دانشجویی داریم، خاطرنشان کرد: همه ساله رویداد‌های ورزشی زیادی در دانشگاه‌ها و در سطوح ملی و استانی برگزار می‌شود و در هر کدام از این رویداد‌ها برگزیدگان زیادی از دانشگاه‌های استان در رشته‌های مختلف تیمی و انفرادی داریم.

مظفری بیان کرد: استانداری برای توسعه ورزش دانشجویی حمایت لازم را دانشگاه‌های استان انجام خواهد داد.