نمایشگاه «حافظ در گذر زمان» در محل مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور برپا شد و گنجینه آرشیو ملی با موضوع حافظ و حافظیه در معرض دید عموم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور گفت: گنجینه آرشیو ملی با موضوع حافظ و حافظیه از دوره قاجار تا امروز به نمایش گذاشته شده است.

مرجان یزدان پناهی افزود: این آثار شامل ۲ بخش است؛ نخست اسنادی از بازسازی آرامگاه، بازدیدکنندگان و مراسم بزرگداشت حافظ و دیگری منتخب نسخ خطی ارزشمند دیوان خواجه حافظ شیرازی است.

او ادامه داد: این نسخ خطی متعلق به کتابخانه ملی و موزه ملک است که تا پایان هفته حافظ شیرازی در معرض دید عموم قرار دارد.