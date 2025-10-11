نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: پیوند سه نهاد خانواده، مدرسه و مسجد نقش اثرگذاری در نهادینه کردن فرهنگ نماز و حجاب در جامعه دارد.

نقش اثر گذار سه نهاد خانواده، مدرسه و مسجد در ترویج فرهنگ نماز و حجاب در جامعه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد در نشست شورای فرهنگ عمومی استان افزود: باید با اقدامات فرهنگی در جهت ترویج فرهنگ نماز و حجاب در بین نسل جوان و جامعه تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه سه نهاد خانواده، مدرسه و مسجد نقش مهمی در جامعه دارند، اظهار کرد دشمن به سمت و سوی بی نماز و بی حجاب کردن جامعه برنامه ریزی کرده و در این هجمه‌ها والدین، معلمین و اساتید تکالیفی برعهده دارند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان تاکید کرد: باید برنامه ریزی داشت که شورای فرهنگ عمومی چه کاریی انجام دهد که نماز اول وقت در سطح جامعه به فرهنگ و گفتمان تبدیل شود و اگر نماز درست شد حجاب نیز درست خواهد شد.

همچنین سردار شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان نیز در شورای فرهنگ عمومی خوزستان گفت:هدف دشمن ترویج فرهنگ بی حجابی در جامعه اسلامی است و باید با اقدامات فرهنگی به مقابله با این توطئه دشمن پرداخت.