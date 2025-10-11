پخش زنده
وزیر ارتباطات در جمع دانشگاهیان شیراز، ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت را کلید پیشرفت دیجیتال کشور دانست و با اشاره به توان علمی دانشگاه شیراز گفت: این دانشگاه ظرفیت اجرای پروژههای فضایی، ارتباطی و طرحهای هوشمندسازی را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در نشست صمیمی با روسای دانشکدهها، استادان و پژوهشگران دانشگاه شیراز گفت: وزارت ارتباطات به ظرفیتهای علمی این دانشگاه باور راسخ دارد و خواهان تبدیل آن ظرفیتها به پروژههای پیشران در حوزههای فضایی، هوش مصنوعی، هوشمندسازی انرژی و کشاورزی هوشمند شد.
هاشمی بر لزوم همکاری ساختارمند میان دانشگاه و شرکتهای دانشبنیان تأکید و اعلام کرد: دانشگاه شیراز میتواند برنامه پایلوت هوشمندسازی انرژی و طرح کشاورزی هوشمند را اجرا کند.
فضایی؛ پیشنهاد پروژه پیشران و حمایت مالی
وزیر ارتباطات با اشاره به ظرفیتهای چندرشتهای دانشگاه در رشتههایی مانند برق، مکانیک، عمران، مواد تأکید کرد که صنعت فضایی ماهیتی میانرشتهای دارد و اگر پروژهای پیشران در دانشگاه شیراز تعریف شود، بسیاری از دانشکدهها و گروهها وارد کار خواهند شد.
او گفت: هدف ما تثبیت حضور کشور در مدار پایین زمین (LEO) و در ادامه حضور در مدارهای بالاتر مطابق تکالیف برنامه هفتم است و این مسیر بدون مشارکت دانشگاهها پیش نخواهد رفت.
تبدیل پژوهش به محصول؛ الزام شرکتمحور شدن
وزیر ارتباطات بار دیگر بر ضرورت تبدیل تحقیقات دانشگاهی به محصول تأکید کرد و گفت که طرف قرارداد در بسیاری از پروژهها باید شرکت باشد تا امکان پیگیری، نگهداری و تجاریسازی فراهم شود.
او افزود: «شرکتهای دانشبنیان و تعامل مستمر میان اساتید و صنعت، ضامن استمرار پروژهها و تداوم نتایج پژوهشی است.»
هوشمندسازی انرژی؛ صرفهجویی ۱۵ تا ۲۵ درصد
هاشمی یکی از اولویتهای وزارتخانه را هوشمندسازی در حوزه انرژی دانست و گفت که «طرح ملی هوشمندسازی انرژی» با هدف کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی مصرف انرژی آماده شده است.
به گفته وی این برنامه از سنسورها تا نرمافزارها و الگوریتمهای هوش مصنوعی را شامل میشود.
وزیر ارتباطات از دانشگاهها، بهویژه دانشگاه شیراز، برای طراحی و پیادهسازی راهکارهای این طرح دعوت به عمل آورد.
کشاورزی هوشمند و توسعه پایلوتها در فارس
وزیر ارتباطات از آغاز طرح پایلوت کشاورزی هوشمند در خوزستان خبر داد و اعلام کرد که این آمادگی وجود دارد که نمونه این طرح با محوریت دانشگاه شیراز در استان فارس اجرا ش. د.
او تأکید کرد که این نوع پروژهها باید دارای برنامه زمانبندی، برآورد بازگشت سرمایه و پیوستهای اقتصادی باشند تا قابلیت مقیاسپذیری پیدا کنند.
ضرورت پیگیری حضوری و نقش دانشگاهها در پیگیری مصوبات
هاشمی به اهمیت حضور فعال نمایندگان دانشگاه در جلسات پیگیری در تهران اشاره کرد و گفت که «فاصله جغرافیایی میتواند روند پروژهها را کند»، اما پیگیری میدانی و مستمر باعث تسهیل در تصمیمسازی و اجرای مصوبات میشود.
زیرساختهای ارتباطی؛ کمک وزارت و هشدار درباره رایگانسازی مطلق
وزیر ارتباطات درباره زیرساختهای ارتباطی تأکید کرد که تأمین و توسعه این زیرساختها از ماموریتهای وزارتخانه است.
وی افزود: وزارتخانه آماده همکاری است و باید نگاهها اقتصادی و پایدار باشد تا بخش خصوصی نیز توان ارائه و توسعه خدمات را حفظ کند.
رصدخانه، نجوم، ارتباط با گردشگری و اشتغالزایی فضایی
هاشمی در بخشی از سخنانش به مباحث مرتبط با رصدخانه نجوم، توسعه گردشگری علمی و نقش ماهوارهها در ارتقای خدمات عمومی اشاره کرد و گفت که مأموریتهای فضایی باید پاسخگوی نیازهای مردم و ارتقای کیفیت خدمات باشند.
او همچنین از پیگیری موضوع باتریها و فناوریهای مرتبط با انرژی خبر داد که میتواند در کاهش افت کیفیت ارتباطات و ارتقای خدمات مؤثر باشد.
تعهد به پیگیری و استمرار جلسات
وزیر ارتباطات در خاتمه تأکید کرد که مصوبات این جلسه پیگیری خواهد شد و از مسئولان دانشگاه و نمایندگان وزارت خواست گزارش اقدامات و موانع را ارسال کنند تا در ستاد مرکزی بررسی و راهکار ارائه شود.
او تأکید کرد که وزارت ارتباطات برای حمایت از طرحهای دارای پیوست اقتصادی و فنی آماده همکاری و تخصیص منابع در سقفهای مصوب است و ابراز امیدواری کرد که پیوند میان دانشگاه و صنعت، «کلید پیشرفت در مسیر دیجیتال» کشور باشد.
در این جلسه رؤسای دانشکدههای دانشگاه شیراز گزارشی از اقدامات انجام شده و پیشنهادات خود را برای همکاری با وزارت ارتباطات ارائه کردند.
همکاریهای فضایی و ساخت ماهواره، کشاورزی هوشمند و هوشمندسازی، استفاده از فناوریهای جدید برای پایش سلامت سازهها و زیرساختهای شهری و پایش حوزه آب، برخی از پیشنهادها و موضوعاتی بود که مطرح شد.