به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ علیرضا حدادی، با بیان اینکه در پی کار اطلاعاتی و اقدامات فنی مبنی بر دپو سیم برق هوایی و تجهیزات مربوطه و کابل مخابرات در انباری در شهرستان رشت پس از هماهنگی قضایی یک نفر دستگیر و اموال سرقتی کشف و ضبط شد، گفت: حدود ۲ تن سیم برق هوایی و تجهیزات مربوطه و کابل مخابرات، در این انبار کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: مالخر ۴۴ ساله پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سرهنگ حدادی در پایان از مردم خواست ضمن توجه به هشدار‌های پلیس، هرگونه مورد مشکوک را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.