به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛در آخرین روز از هفته دامپزشکی ، جمعی از کارکنان اداره‌کل دامپزشکی استان لرستان با نماینده ولی‌فقیه در استان دیدار کردند.



در این دیدار، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولی‌فقیه در استان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه دامپزشکی، این نهاد را خط مقدم تأمین امنیت غذایی جامعه دانست و بر نقش دامپزشکان در حفظ سلامت عمومی مردم تأکید کرد و گفت: مردم با اطمینان از تلاش‌های مجموعه دامپزشکی، از فرآورده‌های دامی سالم استفاده می‌کنند و کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دامی، اقدامی خداپسندانه و ارزشمند است که ثواب عبادت دارد.



مدیرکل دامپزشکی لرستان هم با اشاره به مایه کوبی بیش از ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دام سال گذشته در استان افزود: در این مدت یکصد هزار بازدید بهداشتی از مراکز عرضه ی فرةآورده های دامی انجام شده است .





