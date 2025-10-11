پخش زنده
به مناسبت هفته دامپزشکی ، جمعی از کارکنان اداره کل دامپزشکی استان با نماینده ولیفقیه در لرستان دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛در آخرین روز از هفته دامپزشکی ، جمعی از کارکنان ادارهکل دامپزشکی استان لرستان با نماینده ولیفقیه در استان دیدار کردند.
در این دیدار، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولیفقیه در استان با قدردانی از تلاشهای مجموعه دامپزشکی، این نهاد را خط مقدم تأمین امنیت غذایی جامعه دانست و بر نقش دامپزشکان در حفظ سلامت عمومی مردم تأکید کرد و گفت: مردم با اطمینان از تلاشهای مجموعه دامپزشکی، از فرآوردههای دامی سالم استفاده میکنند و کنترل و پیشگیری از بیماریهای دامی، اقدامی خداپسندانه و ارزشمند است که ثواب عبادت دارد.
مدیرکل دامپزشکی لرستان هم با اشاره به مایه کوبی بیش از ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دام سال گذشته در استان افزود: در این مدت یکصد هزار بازدید بهداشتی از مراکز عرضه ی فرةآورده های دامی انجام شده است .