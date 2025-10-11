به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما،با برگزاری مراسم اولویت‌بندی متقاضیان در هشتمین دوره ثبت درخواست محصولات ایران‌خودرو در چهارشنبه گذشته، نتایج اولویت‌بندی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا پایان امشب اعلام می شود؛ نتایج به صورت ارسال پیامک برای برگزیدگان و همچنین اعلام در پایگاه اینترنتی https://ikcosales.ir/ است.

با توجه به حجم بالای متقاضیان عادی، نتایج اولویت‌بندی این دسته از متقاضیان نیز حداکثر تا ۷۲ ساعت آینده اعلام و به برگزیدگان اطلاع‌رسانی می‌شود.

طبق روال پیشین نتایج طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده نیز پس از تایید مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

برگزیدگان اولویت‌بندی، به مدت هفت روز کاری از زمان دریافت پیامک و اعلام نتایج مهلت خواهند داشت تا براساس فراخوان صورت گرفته نسبت به مراجعه به سایت فروش، واریز وجه خودرو و انعقاد قرارداد اقدام کنند. در صورت عدم واریز در مهلت مقرر، نفرات ذخیره جایگزین خواهند شد.