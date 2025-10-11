پخش زنده
مدیر پژوهشکده منابع آب موسسه تحقیقات آب گفت: پیشبینیها نشان میدهد تا پایان پاییز سال جاری، بارشها کمتر از حد نرمال خواهد بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «محمدجواد زارعیان» با اشاره به وضعیت میزان بارشها در کشور گفت: سال گذشته یکی از خشکترین سالهای پنج دهه اخیر برای کشور بود و بسیاری از استانها کمترین میزان بارش ۵۰ سال گذشته خود را تجربه کردند. در استان یزد بر اساس دادههای ثبتشده، میزان بارش به پایینترین حد در ۶۳ سال اخیر رسیده است.
وی افزود: میزان بارشها در کل کشور نسبت به شرایط نرمال حدود ۴۰ درصد کاهش داشته و در استانهای غربی و خوزستان که بخش عمده سدهای کشور در آنها قرار دارد، کاهش چشمگیر ذخایر آبی مشاهده میشود. این موضوع تأثیر قابلتوجهی بر کشاورزی، سطح زیرکشت و همچنین تولید برقآبی گذاشته است.
مدیر پژوهشکده منابع آب موسسه تحقیقات آب بیان کرد: سازمان هواشناسی کشور پیشبینی کرده است که تا پایان پاییز، بارشها در بیشتر مناطق کشور کمتر از حد نرمال باشد و تنها در بخشهایی از سواحل دریای خزر وضعیت نرمال پیشبینی میشود.
زارعیان گفت: از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه)، در بخش قابلتوجهی از مناطق کشور تاکنون بارشی ثبت نشده و این وضعیت بیانگر تداوم خشکسالی و نگرانی از کاهش منابع آبی در ماههای پیشرو است.