به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، به مناسبت روز بزرگداشت حافظ همایش بزرگ و ملی حافظ شناختی با هدف ترویج فرهنگ حافظ شناسی و حافظ خوانی در کتابخوانه عمومی ولیعصر آبادان برگزار شد.

در این همایش علاقمندان شعر و ادب با خواندن مدح و سروده‌های حافظ شیرازی این شاعر بزرگ بر نشر بیش از پیش این فرهنگ اصیل ایرانی تاکید کردند.

همچنین حاضران خواستار برگزاری بیشتر این همایش‌ها در آبادان برای معرفی و شناساندن اشعار این شاعر ایرانی به نسل جدید شدند.