تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران با پیروزی مقابل نپال به مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا راه یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا که در هند در حال برگزاری است بانوان کشورمان با کسب دومین برد پیاپی جواز حضور در مرحله بعد را کسب کردند.

تیم کشورمان که ظهر امروز در نخستین دیدار خود در گروه ۴ مقابل قرقیزستان پیروز شده بود، در دومین دیدار خود نپال را با نتیجه ۳ بر صفر از پیش‌رو برداشت و گام به مرحله بعد گذاشت.

ستایش ایلوخانی، شیما صفایی و صبا سراجی، سه بازیکن تیم ایران بودند که به ترتیب با نتایج ۳ بر صفر، ۳ بر صفر و ۳ بر یک از سد حریفان خود گذاشتند.

تیم ایران با این برد، صعودش به مرحله دوم را قطعی کرد. از هر گروه دو تیم برتر به مرحله بعد صعود می‌کنند و در مرحله حذفی حضور خواهند شد و تیم‌های اول و دوم حذفی به مرحله حذفی اصلی راه پیدا خواهند کرد.

تیم ملی بانوان ایران با ترکیب ندا شهسواری، شیما صفایی، فاطمه یاری، ستایش ایلوخانی و صبا سراجی با هدایت سیما لیموچی در این رقابت‌ها حضور دارد.