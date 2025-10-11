پخش زنده
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: با توجه به استقبال دانشجویان، استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها، مهلت ثبت نام در طرح عمره دانشجویی، تا ۲۵ مهر تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی لبیک، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد طاهری رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: با توجه به استقبال چشمگیر دانشجویان، استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاههای سراسر کشور از ثبتنام در عمره دانشگاهیان، مهلت ثبتنام در این طرح معنوی تا تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ تمدید شد.
حجت الاسلام والمسلمین طاهری ادامه داد: علاقهمندان میتوانند تا پایان روز ۲۵ مهرماه با مراجعه به سامانه لبیک به نشانی labbayk.ir نسبت به ثبتنام و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.
وی اضافه کرد: این تمدید فرصت ارزشمندی برای آن دسته از دانشجویان و استادانی است که تاکنون موفق به ثبتنام نشدهاند تا در این سفر معنوی شرکت کنند.
گفتنی است، این مهلت تمدیدشده، آخرین فرصت ثبتنام اعلام شده است.