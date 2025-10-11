به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجری برنامه‌های بنیاد علوی در خوزستان گفت: در راستای محرومیت زدایی و خدمت در مناطق کم برخوردار طرح پویش سلامت علوی در بخش سوسن شهرستان ایذه اجرا شد.

مصطفی بندری با اشاره به اینکه در این طرح پزشکانی از جمله متخصصان قلب و عروق، مامایی، زنان و زایمان، عمومی مشارکت داشتند، افزود: در این طرح یک هزار بیمار به صورت رایگان درمان و ویزیت شدند و خدمات دارویی و مشاوره نیز دریافت کردند.