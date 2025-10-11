به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهابادگفت: درادامه روند بهسازی راه‌های روستایی مهاباد آسفالت راه روستایی سیاقول به طول دو و نیم کیلومتر و ۱۵ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.

رحمت نویدی نیا افزود: راه ۱۳ روستای مهاباد به طول ۵۵ کیلومتر و اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان امسال آسفالت می‌شود.

وی تصریح کرد: پیمان سپاری این ۱۳ روستا برای آسفالت انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهاباد اظهارداشت: بعد از پایان آسفالت جاده این روستا، راه ارتباطی ۳ روستای زنده قول، گاومیشان و ابراهیمه هم آسفالت و بهسازی می‌شود.

نویدی نیا اضافه کرد: با پایان آسفالت جاده این ۱۳ روستا شاخص برخورداری روستاییان مهاباد از راه آسفالته به ۹۰ درصد می‌رسد.