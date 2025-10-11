از امروز استان فارس، میزبان رویداد ملی ایران جان است و داد و ستد فعال شهرستان نهاوند و شیراز در حوزه گلیم و فرش از دیرباز رونق داشته است.

گلیم و فرش اشتراک نهاوند و فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهرستان نهاوند قطب تولید گلیم گبه وفرش در استان همدان است و بیش از ۲۵۰ کارگاه بزرگ و کوچک بافت گلیم گبه و فرش در این شهرستان فعال است.

سالانه بیش از ۱۰ هزار متر مربع فرش و ۴ هزار متر گلیم و گبه در شهرستان نهاوند تولید می‌شود.

رویداد ملی « ایران جان» ، به ابتکار صداوسیما به دنبال معرفی و ضریب دادن به ظرفیت‌ها و فرصت‌های توسعه و پیشرفت جای جای کشور است.