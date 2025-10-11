تیم ملی واترپلو ایران با شکست در ضربات پنالتی مقابل چین، نایب قهرمانی یازدهمین دوره مسابقات ورزش‌های آبی آسیا شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی واترپلو ایران در فینال یازدهمین دوره قهرمانی ورزش‌های آبی آسیا در احمدآباد هندوستان به مصاف چین رفت و پس از تساوی ۱۱-۱۱ در ضربات پنالتی با نتیجه ۵-۴ بازی را واگذار کرد و عنوان نایب‌قهرمانی این دوره از مسابقات را بدست آورد.

تیم ملی واترپلو ایران در مرحله مقدماتی موفق به شکست چین شده بود و در این دوره از مسابقات برای دومین بار به مصاف رقیب دیرینه و قدیمی خود در آسیا رفت.

تیم ملی واترپلو ایران در مرحله گروهی این رقابتها، ابتدا، چین را ۱۴-۹ با پیروزی پشت سرگذاشت، در مقابل هنگ‌کنگ به برتری ۲۲-۱۰ رسید.

در مصاف سوم و در رویارویی با ازبکستان به پیروزی ۲۸-۷ دست یافت.

تیم ملی واترپلو کشورمان در مرحله یک‌چهارم مقابل تایلند ۲۱-۶ پیروز شد.

ایران در رویارویی با ژاپن در مرحله نیمه نهایی، این تیم را ۱۹-۱۸ شکست داد.

تیم ملی وانرپلو ایران در سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۹۵ عنوان سومی مسابقات وانرپلو قهرمانی آسیا را بدست آورده بود و در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ هم نایب قهرمان شده بود.

عنوان نایب قهرمانی واترپلو ایران در یازدهمین دوره ورزش‌های آبی آسیا در احمدآباد هندوستان، دومین عنوان نایب قهرمانی این رشته در رقابت‌های قهرمانی آسیا محسوب می‌شود.

واترپلوی ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی هم سابقه مقام قهرمانی و مدال طلا بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران و مقام سوم و مدال برنز بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا دارد.

ترکیب تیم ملی واترپلو ایران:

حامد کریمی، امیرحسین امیریان، امیررضا جلیلی‌پور، مهدی برزگری، امید آقایی‌کریم، فربد بهزادصبوری، اشکان ایران‌پور، فربد برقعی، امین قویدل، علیرضا مهری، آرمان شمس، مرصاد ادهم، مهدی یزدان‌خواه، مهراب گلستانی‌راد، عرفان صدرنیا

کادر فنی و سرپرستی:

سرپرست: سیروس طاهریان – مدیر فنی: دایان میلاکوویچ – سرمربی: مهدی پنام‌تاش – مربی: امیرهوشنگ همراهی – آنالیزور: علیرضا شادپی – روان‌شناس: دکتر صابر مهری – ماساژور: حامد طاعی