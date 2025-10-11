پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک پیشبینی کرد: امسال بیش از ۷۵ تن عسل در این شهرستان تولید و برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز خلیج فارس؛ سعدالله رحمانی گفت: با شروع فصل گلدهی درختان کنُار و معتدل شدن دما، ۱۰ هزار و ۲۰۰ کندو متعلق به ۳۶ زنبوردار در شهرستان مستقر شده است.
وی افزود: استقرار زنبورداران با نظارت کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی، با رعایت فاصله و انتخاب محل مناسب صورت گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت: عمده مناطق غنی از درخت کُنار دشتهای لاورمیستان، زنگارد، دهنگ و فتویه است.
بیشتر بخوانید: برداشت لیموشیرین از باغهای مرکبات توکهور و هشتبندی
رحمانیافزود: عسلهای زنبورداران تا یک ماه آینده روانه بازار میشود.