به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، فرماندار ویژه مهاباد در دیدار باخانواده شهید میثم نژاد ولی در روستای قوپی باباعلی براهتمام ویژه مسئولان در رفع مهمترین مطالبات خانواده‌های شهدا تاکید کرد.

محمدصادق امیرعشایری افزود: خانواده معظم شهدا شایسته بهترین و ارزنده‌ترین خدمات هستند که این روند باید بی منت و بدون وقفه ادامه یابد.

سرهنگ اکبر نوروزی فرمانده قرارگاه امام سجاد (ع) و سپاه مهاباد هم روستای قوپی باباعلی را نماد وحدت شیعه و سنی و حضور در میان خانواده‌های شهدا را عنایت ویژه الهی و فرصتی مغتنم برای ارائه خدمات به خانواده‌ها دانست.

درادامه با حضور جمعی از مسئولان اجرایی و فرماندهان نظامی و انتظامی از سال‌ها صبر و استقامت خانواده شهید نژادولی تجلیل شد. میثم نژادولی سال ۱۳۹۸ در منطقه سرو در حین انجام ماموریت به شهادت رسید.